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Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı

Konya uydu yoluyla takip edilen "Yörük" isimli bozkır kartalı, bir haftada Orta Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:56
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Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika ülkesi Çad'a ulaştı

Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
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Konya'da uydu vericisiyle 3 yıldır takip edilen "Yörük" adlı bozkır kartalı, bir haftada Orta Afrika ülkesi Çad'a ulaştı. Bozkır kartalının bu yıl ilk kez yattığı kuluçkada çıkardığı 3 yavru hayata tutunamadı.

AA'da yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Tarım ve Orman Uzmanı Dr. Burak Tatar, "Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi"nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Yaban hayatı biyoloğu Tatar, 2020'den bu yana sürdürülen projenin yardımcı yöneticiliğini üstlendiğini belirterek, çalışmanın doğa koruma açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

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