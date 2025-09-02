Bozkır yeşerdi, ekim yapıldı! 460 bin ton rekolte bekleniyor

İlkbahar'da toprakla buluşan ve lezzet bakımından Türkiye'nin en iyi patatesi olan Sivas'ta hasat için gün sayılıyor. Hububat hasadının ardından sarı renge bürünen bozkırda büyüyen patatesler, Kızılırmak havzasını yeşile boyadı. Tohumluk patatesi üretiminde ilk, yemeklik patates üretiminde ise ilk 5 içerisinde yer alan Sivas'ta 110 bin dekar alanda ekim yapıldı. 2024 yılında 140 bin dekar alanda ekilen ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık sonrası 2025 yılında 110 bin dekar alanda ekilen patateste 460 bin ton rekolte bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas, son 10 yıldır Türkiye'nin patates üretiminde söz sahibi illerinden biri haline gelmiştir. Geçen yıl yaklaşık 140 bin dekar arazide patates ekilmişti. Bunun 40 bin dekarı tohumluktu, kalan 100 bini ise yemeklik patatesti. Geçen sene yaklaşık 560 bin ton patates üretildi.

Baktığımızda Sivas, Türkiye ortalamasında 5'nci sırada, tohumlukta ise 1'nci sırada. 2025 yılına gelindiğinde İklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı biraz düşüş yaşandı. Geçen sene 140 bin dönüm ekilen patates tohumu bu sene 110 bin dönüme düştü. Yaklaşık 30 bin dönümde kısıtlamaya gidildi. Barajların doluluk seviyesine göre ve yağmurların yeteri kadar yağmaması nedeniyle yaklaşık 30 bin dönümde kısıtlamaya gidildi" dedi.

"460 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR"

Sivas'ın tohumluk patates üretiminde lider olduğuna dikkat çeken Başkan Çetindağ, "Bu yıl 87 bin dekar patates yemeklik olarak, 23 bin dekarında tohumluk olarak ekildi. Bu sene rekorumuzda ilk aldığımız verilere göre 460 bin ton rekolte bekleniyor. Bu da Türkiye ortalamasına baktığımızda Sivas'ın yine ilk 5'in içinde olacağını gösteriyor.

460 bin ton patateste ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Hasada da az kaldı yavaş yavaş başlayacak. Buradaki patatesin aroması çok güçlü. Çünkü gece ve gündüz sıcaklık farkından dolayı kabuğunun kalın olması, kışa dayanıklı olması ve 1'nci seviye kalitede patates üretiliyor. Üreticiler de diğer illerden buraya geliyor. İnşallah hasadımız ülkemize milletimize hayırlı olur" şeklinde konuştu.