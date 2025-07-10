Bozkır'da uyuşturucu operasyonu: 176 gram metamfetamin ele geçirildi

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Kırşehir ilinden temin edilen uyuşturucunun Aksaray’a getirilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Kırşehir ilinde ikamet eden M.A.B. ve Ç.B. isimli şahısların, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi Aksaray ili Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyüne getirerek ticaretini yapacakları yönünde bilgi elde edildi. Bilgilerin doğrulanması üzerine düğmeye basan jandarma ekipleri, Bozkır köyünde başarılı bir operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında şüpheliler kullandıkları araçla birlikte yakalanırken, üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 8 paket halinde toplam 176 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, Ç.B. isimli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşlardan şüpheli durumları gecikmeden bildirmeleri çağrısında bulunuldu.