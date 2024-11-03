Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Kırıkkale'nin dağlık ve ormanlık alanlarındaki fotokapanlarla yaban hayvanlarının doğal yaşamları kaydetti.

Kırıkkale'nin dağlık ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi ekipleri tarafından yaban hayatını izlemek ve kaçak avcılıkla mücadele amacıyla kurulan bu fotokapanlar, vaşak, karaca, kurt, su samuru, tilki, çakal ve yaban domuzu gibi hayvanları kayıt altına aldı. Bu hayvanların birçoğu su ihtiyaçlarını aynı noktadan karşılıyor. Görüntüler, hayvanların günlük yaşamları ve beslenme anlarına dair önemli kareler sunuyor. Ayrıca, farklı dönemlerde fotokapanların konumları değiştirilerek daha geniş bir bölgedeki popülasyon bilgileri toplanıyor.

Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Bozkırıdaki yaban hayvanlarının doğal yaşamı kameraya yansıdı

Son Haberler
Bakü’de zafer koşusu düzenlendi
Bakü’de zafer koşusu düzenlendi
Kuşadası’nda çocuklara spor sevgisi aşılandı
Kuşadası’nda çocuklara spor sevgisi aşılandı
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Çorum’da bir binada patlama meydana geldi: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Çorum’da bir binada patlama meydana geldi: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Tayland, Loy Krathong'a hazır
Tayland, Loy Krathong'a hazır