Bozkırın ortasında sıcaktan bulananlar oraya akın ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen Dipsizgöl şelalesi bozkırın ortasında adeta bir vahayı andırıyor.

SERİNLEMEK İSTEYENLERİN AKININA UĞRADI

Karasal iklime ve bozkır bitki örtüsüne sahip Sivas'ta Karadeniz havası estiren şelale, son günlerde etkili olan Eyyam-ı bahur sıcakları ile serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Sivas'ta hava sıcakları 42 dereceye kadar yükseldi. Şelale ve çevresinde ise serin bir hava hakim. Hem serinlemek hem de şelalenin eşsiz güzelliğini yerinde görmek isteyenler, "Gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir yer" dedi.

TABİAT PARKI İLAN EDİLDİ

Dipsizgöl ve şelalesi, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin arından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, tabiat parkı ilan edilmişti.

Sivas'ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisinde yer alan şelale Sivas-Doğanşar karayolunun 60. Kilometresinde yer alıyor.