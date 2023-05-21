Bozkırın Tezenesi anıldı

İHA

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi" kabul edilen Neşet Ertaş, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen “Neşet Ertaş’ı Anma ve Kırşehirliler Buluşması” programında anıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kırşehirlileri yalnız bırakmadı. Programda vatandaşlara seslenen Yaşar, “Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Bunlarla birliğimizi koruduk, kardeşliğimizi geliştirdik. Tüm bölgelerimizin türkülerini seviyoruz. Biz bu renklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini kurduk. Bizde ayrımcılık yok, bizde eşitlik var” dedi.

Ertaş’ın Türkiye’nin çok değerli sanatçılarından olduğuna değinen Yaşar, “Değerlerimizin kıymetini onlar hayattayken bilmeliyiz. Aramızdan ayrıldıklarında ise onları unutmamalı, unutturmamalıyız. Bıraktıkları mirasları gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Neşet Ertaş, duygulara tercüman olmuş bir gönül adamıdır. Kırşehir’in bağrından çıkan Ertaş, zaman ve sınırların ötesine geçen bir insandır” diye konuştu.

Sunuculuğunu Abdullah Gündüz’ün yaptığı program, Kırşehir güzellemesiyle başladı. Geceye anıları ve esprileriyle renk katan Gündüz’e sanatçı Duygu Kutlu da Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel türkülerini söyleyerek eşlik etti.