Bozkurt işareti yaparak diplomasını aldı

EURO 2024’de Türkiye- Avusturya karşılaşmasında gol atan Merih Demiral sevincinde Bozkurt işareti yaptı. Demiral’in Bozkurt işareti dünya basınında gündem olurken UEFA Demiral’a ceza aldı.

UEFA’nın bu cezası büyük tepki topladı, toplumda herkes Bozkurt işaretli paylaşımlar yapmaya başladı.

DİPLOMASINI BOZKURT İŞARETİYLE ALDI

Kars’ta liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversiteyi kazanan ve Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan 69 yaşındaki Ayşen Arda İşçi diploma törenine damga vurdu.

2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi mezuniyet törenine Bozkurt işareti yaparak çıktı. İşçi, ismi anons edilip diplomasını almak için sahneye çıktığında bozkurt işaretini yaparak alkış topladı.

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

İşçi yaptığı açıklamasında "Ülkemizin A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda attığı gollerin sevincini bozkurt işareti ile kutlamıştı. Bunun üzerine UEFA milli futbolcu hakkında soruşturma açmış ve 2 maçtan men etmişti. Bu karara tepki ve Merih Demiral'e destek için ben de diplomamı almaya bozkurt işareti yaparak çıktım" dedi.

İşçi, Merih Demiral'a verilen ceza hakkında "Bozkurt işaret siyasi değil Türklüğün işaretidir. Bizlerde Asenalarız. Ne mutlu Türküm diyene." İfadelerini kullandı.