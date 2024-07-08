Bozkurt işareti yapıp uluyan yavru kurt BMW'yi kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bozkurt işareti yapıp uluyan yavru kurt BMW'yi kaptı

Sosyal medyada Yavru Kurt olarak tanınıyordu. Bir uludu BMW'yi kaptı.

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