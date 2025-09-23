Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Yenipazar ilçe Belediyesi tarafından 106 ada 44 parselde başlatılan Bozkurt Konutlarına ait 36 konut, 1 iş yeri ve 1 sığınağın tapu tescil işlemleri tamamlandı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden konutların ve işyerinin Yenipazar’a ve 16 hak sahibine hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özden tapuların tescilinin ardından yaptığı açıklamada, “Konut ve işyerimiz Belediyemize, Yenipazar’ımıza ve konut sahibi olmak için bizlere güvenerek sözleşme imzalayan 16 hak sahibine hayırlı olsun. 2024 Aralık ayında başladığımız bozkurt konutları inşaatımızı yapamaz, tamamlayamaz yarım kalır. Sucu, bucu müteahhitle çalışıyor diyen kişilere bu belgeler en güzel cevaptır. Yenipazar halkına hizmetin en iyisini yapmak için bugüne kadar nasıl canla başla çalıştıysak bundan sonra durmadan, yorulmadan çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. “ dedi.