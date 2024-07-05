Bozkurt MHP’nin sembolüyse Türkeş 23 yıl neyi bekledi?

Merih Demiral’ın gol sevincini Bozkurt yaparak yaşaması sonrası ortalığı karıştırdılar biliyorsunuz!

“Zafer” işaretini, sürekli kullanan PKK ve sempatizanlarına indirgemeyen zihniyet, binlerce yıllık Türk sembolü Bozkurt’u MHP’nin tekeline indirgedi iyi mi?

Dediler ki, bu milletin birliğine, beraberliğine zarar verdi Merih!

Merih, yıllar sonra tek birlik olduğumuz anı zehir etti vs.

Neler dediler neler!

Rusların sembolünün ayı, Fransızların horoz, İspanyolların boğa, İngilizlerin aslan olmasına itiraz etmeyenlerin Türk’ün sembolünün Bozkurt olması dokunuyor nedense?

Öyle sadece kahve sohbeti seviyesinde de değil he!

Anlı şanlı yazarlar bile yazıyor Bozkurt’un Türk sembolü olmadığını!

Neymiş MHP’nin sembolüymüş Bozkurt, MHP ile özdeşleşmişmiş!

Mesela Ertuğrul Özkök!

Hürriyet Gazetesi’ni tam 20 yıl yöneten isim!

Fransa’dan İletişim Bilimleri doktorası sahibi!

Bunu bilememesi mümkün mü?

Bence değil!

Aynen şunu yazmış Özkök:

“Şimdi bazıları çıkıp diyecek ki, tam aksine bu bizi daha da birleştirecek…

Neymiş 2 bin yıldan beri Türklerin işaretiymiş…

Geçin bunları…

Hep MHP ve Ülkü Ocakları mensuplarının işareti oldu…

Yani, her 10 Türkiye vatandaşından sadece birinin desteklediği bir partinin…

Ya geriye kalan 9’u…

Kiminin işareti Rabia, kiminin sıkılmış yumruk, kiminin başka bir şey…

O işaretin sahibinin aldığı oy yüzde 10…”

Ama bilmeme ihtimallerine karşın, Özkök şahsında herkese bir kez daha anlatalım!

Öncelikle Bozkurt’u ilişkilendirdikleri MHP’den başlayalım!

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i Bozkurt işaretiyle tanıştıran ise Profesör Hanım Haliova’dır!

Sene 1992, Türkeş, Azerbaycan’ı ziyaret etmektedir. Azadlıq Meydanı’nda Türkeş’i karşılamaya gelen Türkler, Bozkurt işareti yapmaktadır!

Türkeş sorar, “Bu ne işaretidir” diye!

Haliova da, işaretin Göktürklerden geldiğini ve Türklerin sembolü olduğunu söyler!

İşte Türkeş’in Bozkurt işaretiyle tanışması böyledir!

Bozkurt işaretini MHP’ye indirgeyenlere göre, bu işaretin 1992’de ortaya çıkması gerekiyor o zaman!

Türkeş’in hareketi yeni yeni yapmaya başlaması ilk fotoğraflarında görülüyor zaten!

Bugünkü anlamıyla Bozkurt işaretini tam olarak yapamıyor!

Zaten bu durumu Haliova da vurguluyor: “Başbuğ böyle yaptı dedim 'Bunu metalciler yapar, böyle yapacaksınız'. O da beni kucakladı, güldü"

İlk olarak kullanıldığı yere ilişkin farklı kaynaklar var!

İlk olarak Çin’de 6.yüzyılda bir mağaradaki çizimde bir askerin yaptığına ilişkin bilgiler de var, 5. Yüzyıla ait Miho mezar anıtındaki kabartmadaki Türk atlılardan birinin de yaptığı da belirtiliyor!

Ancak “İlk nerede yapıldı?, hangi heykelde yer alan figürlerde kullanıldı?” bizim sorularımız değil!

Hiç bu sorulara bile girmeye gerek yok!

MHP’nin kuruluşu 1969!

Türkeş’in bu işareti ilk yapışı 1992!

Bozkurt işareti MHP’nin sembolüyse 23 yıl yapmak için neyi beklediler?

Türkeş bunu Azerbaycan’daki Türklerden öğrendiğine göre, Türkeş öncesi kullanılan bir işaretti bu!

Türkeş’ten, MHP’den önce Türk dünyasında kullanılan bir işaretti Bozkurt işareti!

Türk’ün sembolü Bozkurt’a vurgu yapıyordu!

Zaten ondan değil midir Atatürk’ün 1925’te paranın üstüne Bozkurt bastırması?

Zaten ondan değil midir yabancıların Atatürk’ten “Bozkurt” diye bahsetmesi!

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk’ün sembolü Bozkurt’a gönderme yapan Bozkurt işaretini tek bir grubun, partinin tekeline bırakmak tarih bilmezliktir!

Biri çıkar Arda Güler’e gol sevinci nedeniyle şeriatçı yaftası takmaya çalışır, biri Merih’e faşist damgası vurmaya çalışır!

Bırakın insanlar sevinçlerini, mutluluklarını nasıl kutlamak isterse öyle kutlasın!