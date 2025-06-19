Bozkurtlar İYİ Parti’de buluştu! İki liderden Talat Paşa’ya yapılan saldırıya ortak karar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buluşmada iki liderin bozkurt işareti ise damga vurdu.Ümit Özdağ, yarın Müsavat Dervişoğlu ile Talat Paşa anıtında saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı.

BOZKURTLU FOTOĞRAF

Ümit Özdağ, bugün ilk siyasi parti ziyaretini İYİ Parti’ye gerçekleştirdi. Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile buluştu. Görüşmeden önce iki liderin kameralar karşısında ‘bozkurt’ işareti yapması ise dikkat çekti.

GÖRÜŞMEDE TALAT PAŞA KARARI

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, teklifte söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa'nın anıt heykelinin yaptırılmasına saldırmıştı. Buna tepki gösteren İYİ Partililere destek vererek sözlerine başlayan Ümit Özdağ, yarın Müsavat Dervişoğlu ile Talat Paşa anıtında saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı.

DERVİŞOĞLU'NDAN KINAMA TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar ve Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasına "Kendi belediye başkanına hakaret ederken seyirci kalan milli kahramanlara hakaret edilirken seyirci kalan, Ermeni diasporasının tezlerini Türkiye’ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp sukut edip meclis başkanına da artık milletvekili arkadaşlarımız sayın başkan diye hitap etmeyeceklerdir” tepki gösterdi.

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

148 günlük tutukluluk sonrası Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "5 ay beni tek kişilik bir hücrede tuttular. Hiçbir suçunuz yok. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil" açıklamasını yapmıştı. Özdağ "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti. Ceza süresinin içeride yattığı süre göz alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

MANSUR YAVAŞ ANIT YAPMIŞTI

Mansur Yavaş, görevleri başında öldürülen diplomatların anısına, ABB'nin Çankaya'daki Botanik Bahçesi’nde “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı”nı yaptığını, Talat Paşa Bulvarı’nda ise Talat Paşa için bir anıt yapıldığını duyurmuştu.