Atsız’ı 11 Aralık 1975’te kaybettik. Önümüzdeki Çarşamba günü, ölümünün 49. yıl dönümü olacak.

Türkçülüğün unutulmaz ismi Atsız, çok yönlü bir kişiliktir. Bu yazıda onun ilk büyük romanı Bozkurtların Ölümü’nden söz edeceğim.

1937 yılının Ocak ayında Ateş adlı haftalık bir çocuk dergisinde tefrika edilmeye başlanan Bozkurtların Ölümü bugün artık edebiyatımızın klasikleşmiş eserleri arasına girmiştir.

Tahsin Demiray’ın sahibi olduğu Türkiye Yayınevi tarafından çıkarılan Ateş dergisinde romanın ancak üçte bir kadarı tefrika edilebilmiştir. 1944’teki Irkçılık-Turancılık davasında tutuklu olarak yargılanan Atsız 24 Ekim 1945’te tahliye edildikten sonra romanı yazmaya devam etmiş, 13 Nisan 1946 tarihinde tamamlamış ve Türkiye Yayınevi’ne teslim etmiştir. Roman aynı yıl basılmıştır.

Bozkurtların Ölümü’nün büyük rağbet görmesi üzerine Atsız, romanın devamı mahiyetinde olan Bozkurtlar Diriliyor’u yazmıştır. Bu kitap da 1949’da basılmıştır.

Bozkurtların Ölümü 1970 yılına kadar yedi kez, Bozkurtlar Diriliyor 1971 yılına kadar sekiz kez basılmıştır. Bu tarihlerden sonra eserlerin baskısı Ötüken Neşriyat’ça sürdürülmüştür. Ötüken Neşriyat 1973 yılında Bozkurtlar adıyla iki romanı birlikte yayımlamıştır. Birleştirilmiş yayın bugün de Ötüken Neşriyat’ça basılmaktadır. Şu anda baskı sayısı 146’dır, 147 yoldadır. Başka yayınevlerince de basılan Bozkurtların Ölümü’nün genel ağda da PDF’si bulunmaktadır. Ancak eserin her türlü yayın hakkı Ötüken Neşriyat’a aittir.

2019 yılında Bozkurtlar’ın tek basımlık nostaljik yayını da yapılmıştır. Fildişi kâğıda sadece 3.000 adet basılmış bu yayın “100 yıllık ıstampa makinelerinde el işçiliğiyle tek tek üretilen termo suni deri cilt ve kutusu içindedir.” Numaralandırılmış ve sertifikalandırılmış olarak satışa sunulmuş ve henüz yayımlanmadan sahiplerini bulmuştur. Benim sertifikamda 2258 sıra numarası bulunmaktadır.

2021 yılında Bozkurtlar’ın albüm basımı da yapılmıştır. Hem kırmızı, hem siyah kapaklısı olan, kutu içinde satışa sunulan bu baskı büyük boydur ve ciltlidir. Vaktiyle Bozkurtların Ölümü’nün ABD’de filme çekilmesi de düşünülmüş ve bunun için İsmet Tümtürk tarafından 1949 yılında İngilizce bir sinopsis yazılmıştır. Turan Can tarafından bir sahafta bulunan sinopsis Konuralp Ercilasun tarafından Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce ve Türkçe metinlerin birlikte yer aldığı bu küçük kitapta yakında yitirdiğimiz, sevgili dostum Dursun Yıldırım’ın da coşkulu bir yazısı bulunmaktadır. Albüm baskıda işte bu kitapçık da okuyuculara armağan olarak verilmiştir.

Nihayet, Ötüken Neşriyat Bozkurtların Ölümü’nü çizgi roman olarak da yayımlamaya başladı. Büyük boy olarak yayımlanan çizgi romanın henüz üç albümü çıkmış bulunmaktadır. İlk albümün kapağında nice Türkçü nesli derinden etkileyen ve artık fedakârlığın simgesi hâline gelmiş olan “Kurt Kaya elini çöz!” cümlesinin sihirli resmi bulunmaktadır. Kapaktaki Ötüken Körk Bitig ibaresi de dikkat çekmektedir.

Çizgi romandaki resimler F. Oğan Kandemiroğlu’na aittir. Kandemiroğlu, simülasyon çalışmaları, film afişleri, çizgi romanlar ve bilgisayar oyunlarıyla tanınmış profesyonel bir ressamdır. Bozkurtların Ölümü onun çizimleriyle çocuklar ve gençler tarafından ayrı bir tatla okunacaktır.

Bütün bunları yazarken 1944 duruşmalarında Atsız’ın mahkeme heyetine söylediği şu sözleri hatırladım:

“Beşinci sınıf askerî hâkim Bay Kâzım Alöç bu dünyadan şöylece bir gelip geçecektir. Fakat ben muhteşem anamızın bağrında yani vatan topraklarında yatarken yarınki nesiller benim ektiğim tohumun yemişlerini devşireceklerdir.”