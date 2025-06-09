Boztepe Tüneli’nde faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü: 37 kişi nasıl kurtarıldı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ordu’da seyir halindeki yolcu otobüsünün motorunda başlayan yangını fark eden yolcular, şoförün aracı durdurmasıyla tahliye edildi. Alev topuna dönen otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Ali Yazan Ordu/ YENİÇAĞ

Olay, saat 17.25 civarında Altınordu ilçesi Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli çıkışında gerçekleşti.

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-1.jpeg

Ordu’dan İstanbul’a 37 yolcuyla giden Servet Çise yönetimindeki 52 ED 334 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı.

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-1.jpg

Dumanları fark eden şoför Çise, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak 37 yolcuyu güvenli şekilde tahliye etti. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede otobüsün tamamını kapladı.

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-2.jpeg

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-2.jpg

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yolcular başka bir araçla yolculuklarına devam etti.

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-3.jpeg

Otobüsün alevler içinde kaldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-3.jpg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-4.jpeg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-4.jpg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-5.jpeg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-6.jpeg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-7.jpeg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-8.jpeg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-9.jpeg

boztepe-tunelinde-faciadan-donuldu-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-37-kisi-nasil-kurtarildi-yenicag-10.jpeg

Son Haberler
Çay sektöründe kriz derinleşiyor! Özel sektör isyanda
Çay sektöründe kriz derinleşiyor! Özel sektör isyanda
Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor çağrısı
Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor çağrısı
Çocukları tehdit eden sessiz katille ilgili uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Çocukları tehdit eden sessiz katille ilgili uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
İYİ Parti’li Turan Yaldır’dan TBMM’de sert çıkış: “Bu ihanete sessiz mi kalacaksınız?”
Yaldır’dan TBMM’de sert çıkış: “Bu ihanete sessiz mi kalacaksınız?”
AKP’de İmamoğlu çatlağı büyüyor! Mehmet Metiner de tartışmaya dahil oldu
AKP’de İmamoğlu çatlağı büyüyor! Mehmet Metiner de tartışmaya dahil oldu