Boztepe Tüneli’nde faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü: 37 kişi nasıl kurtarıldı?

Ali Yazan Ordu/ YENİÇAĞ

Olay, saat 17.25 civarında Altınordu ilçesi Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli çıkışında gerçekleşti.

Ordu’dan İstanbul’a 37 yolcuyla giden Servet Çise yönetimindeki 52 ED 334 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Dumanları fark eden şoför Çise, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak 37 yolcuyu güvenli şekilde tahliye etti. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede otobüsün tamamını kapladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yolcular başka bir araçla yolculuklarına devam etti.

Otobüsün alevler içinde kaldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.