Bozuk ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu. Adeta para saçıyor

İrlanda'da bazı ATM'lerden hesaptaki paradan çok daha fazla para çekilebildiğinin fark edilmesi üzerine binlerce kişi bankalara akın etti.

Bozuk ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu. Adeta para saçıyor

İrlanda’da arızalanan bazı ATM'lerden hesaptakinden daha fazla para çekilebildiği fark edilince binlerce kişi bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Arızanın yaşandığı İrlanda Bankası, müşterilerine bankacılık işlemlerinde bazı aksamalar yaşanabileceği uyarısı gönderdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan videolar üzerine çok sayıda kişinin para çekmek için ATM’lerin önüne yığılmasının ardından İrlanda polisi kalabalığı dağıtmak için harekete geçti.

KENDİ HESAPLARINA PARA GÖNDERDİLER

Buna karşı birçok kişinin fazladan para çekmeyi başardığı kaydedildi. Birçok kişinin bankadan kendi hesaplarına 1000 euro (yaklaşık 30 bin TL) kadar para gönderdiği ortaya çıktı.

YETKİLİLER FAZLA PARA ÇEKENLERİ TESPİT EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Yetkililer, sahip olmadıkları parayı çeken kişileri tespit edeceklerini ve bu kişilerin parayı geri ödemek zorunda kalacağını savundu. Arızayı gidermeye çalıştığını bildiren banka yönetimi, ATM’lerin başına da güvenlik görevlileri yerleştirdi.

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