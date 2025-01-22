Bozulan aracını iterken aracın çarptığı adam öldü

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir Çevreyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 ANG 900 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Muhammed Taha Akay, Buca Batı girişine geldiği sırada, otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan aracını emniyet şeridine doğru itelemeye başlayan Akay, bu sırada arkasından gelen 35 APC 884 plakalı otomobilin sürücüsü T.T. (28) tarafından çarpıldı. Çarpmanın şiddetiyle Akay, yerde metrelerce sürüklendi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpma sonucunda, otomobilin sürücüsü T.T. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Taha Akay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı otomobil sürücüsü T.T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akay’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

T.T. GÖZALTINA ALINACAK

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı sürücü T.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.