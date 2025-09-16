Bozüyük Belediye Tiyatrosu'ndan Devlet Konservatuarı'na uzanan yol

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bozüyük Belediye Tiyatrosunun2. dönem Gençlik Tiyatrosu öğrencilerinden Zeynep Aksu Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girmeye hak kazandı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sosyal medya hesabından duyurduğu Zeynep Aksu’nun başarısı ile ilgili olarak Belediye Tiyatrosunu kurduklarında hedeflerinden birinin de Bozüyüklü çocukların konservatuar yolunda başarıya ulaşmaları olduğunu söyledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Zeynep Aksu’nun konservatuara yetenek sınavı ile girmeye hak kazandığını belirterek, “Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nu kurarken en önemli hedeflerimizden biri, Bozüyüklü çocuklarımızın konservatuvar yolunda başarıya ulaşmasıydı. Bugün bu hedef gerçeğe dönüştü. 2. Dönem Gençlik Tiyatrosu öğrencilerimizden Zeynep Aksu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne yetenek sınavıyla girmeye hak kazandı. Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun gururu olan öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.