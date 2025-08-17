Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden AVM’de yangın denetimi

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda insan yoğunluğunun yaşandığı yerler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel, tüzel kişilere ait her türlü yapı, bina, işyeri, işletme ve tesiste yangın güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamındaki kriterler çerçevesinde denetimlerini yapan ekipler, eksikliklere dair rapor oluşturuyor. Tüm işyerlerinin tek tek kontrol edildiği SARAR AVM’de yapılan denetimlerde yağmurlama sistemi, duman algılama, yangın dolapları, paratoner, acil çıkış kapısı pozisyonlarının uygunluğu gibi hususlar denetlenirken özellikle acil çıkış kapıları, yön bulma tabelaları ile acil çıkış kapılarının kilitli olup olmadığı gibi birçok hayati önlem titizlikle incelendi.