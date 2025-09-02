Bozüyük Belediyesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bozüyük Belediyesi tarafından son günlerde vatandaşların cep telefonu ile aranıp Belediye adına para talep edildiğinin tespit edildiği duyuruldu. Belediye yetkilileri vatandaşların bu gibi durumlarla karşılaşmaları halinde Emniyet yetkililerine durumu bildirmelerini istediler.

Belediyeden yapılan duyuruda, “Son günlerde vatandaşlarımızı cep telefonu ile arayarak, Belediyemiz ve Belediye personelimizin adını kullanarak para isteyen kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler aradıkları kişilerden yardım amaçlı para talep etmekte ve banka hesap numarası vererek bu hesaba para yatırmalarını istemektedir. Belediye olarak bizim bu şekilde ödeme almamız kanunlara aykırıdır ve böyle bir uygulamamız yoktur. Belediyemizin bu şekilde para isteyen şahıslarla da uzaktan, yakından hiç bir alakası yoktur. Hemşehrilerimizin bu tür aramalara karşı dikkatli olmaları, belediye adına talepte bulunanlara itibar etmemeleri ve Emniyet birimlerine bildirmeleri önemle duyurulur.” denildi.