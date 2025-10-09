YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük Belediyesinden yapılan duyuruda son günlerde Başkan Yardımcılarının adları kullanılarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler alındığı belirtildi ve “Yardım veya bağış talep edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.” denildi.

Bozüyük Belediyesi, Başkan Yardımcılarının adları kullanılarak camiler için yardım ve bağış talebinde bulunulduğunun tespit edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan duyuruda kurum adına bağış yada yardım talebinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanarak, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde emniyet birimlerine bilgi verilmesi istendi.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde Belediye Başkan Yardımcılarımızın adını kullanarak camiler için yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler alınmıştır.

Belediyemiz adına bu şekilde yardım veya bağış talep edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Belediyemizin bu tür taleplerde bulunan kişilerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu tür durumlar kanunlara aykırı olup, vatandaşlarımızın bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri ve karşılaştıkları durumları Emniyet birimlerine bildirmeleri önemle duyurulur.”