YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından ana cadde üzerinde Adliye Binası ile Taşıyıcılar Kooperatifi arasında kalan kısımda yol çizgi çalışması yapıldı.

Çizgi çalışması Bozüyük Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirildi.

Çalışma araç geçişinin en aza indiği gece saatlerinde gerçekleştirilirken, yolun her iki tarafında yer yer silinen çizgiler yenilenerek cadde, yenilenmiş görünümüyle vatandaşların kullanımına sunuldu.