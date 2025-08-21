Bozüyük Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklar için sünnet düğünü düzenlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar için sünnet töreni düzenlendi.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Törende, mehteran takımı, kılıç kalkan ve halk oyunları ekipleri göster yaptı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından son buldu.

2-015.jpg

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesindeki törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu katılarak çocukların bu mutlu gününe ortak oldular.

3-008.jpg

4-008.jpg

