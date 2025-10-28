YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İş yerinde üzerine büyük bir cam düşmesi sonucu yaralanan 50 yaşındaki Mesut K., yakınları tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Yapılan muayenede hastanın kulağında tama yakın kopma (subtotal ampütasyon – kulağın neredeyse tamamen kopması) ve boyun bölgesinde büyük damarlara kadar uzanan derin kesiler tespit edildi.

Şiddetli kan kaybı nedeniyle hayati riski bulunan hasta, Bozüyük Devlet Hastanesinde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özgün Ozan İnceoğlu ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Şaşırtan tarafından acil olarak ameliyata alındı. Gerçekleştirilen operasyon sırasında hastanın damar yaralanmaları onarıldı, boyun kasları anatomik olarak yeniden yapılandırıldı ve kopmak üzere olan kulak başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından hastanın genel durumu hızla toparladı. Takip sürecinde olumlu seyir gösteren Mesut K., gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından şifa ile taburcu edildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut, operasyonun hastane ekibinin uyumlu ve özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hastanemizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, hem uzman hekimlerimizin bilgi ve deneyimini hem de hastanemizin teknik donanım kapasitesini göstermektedir. Hızlı ve doğru müdahale sayesinde hastamız kulağını kaybetmeden sağlığına kavuşmuştur. Emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”