YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin ülkemizde artan motosiklet kullanımıyla birlikte meydana gelen kazaların önüne geçmek ve tüm yol kullanıcıları için daha güvenli bir trafik ortamı sağlamak amacıyla, gerçekleştirildiği belirtildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ve motorize ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde trafikte gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren ve standart dışı egzoz kullanan araçlar yakalanarak trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca, kask takmama, şerit ihlali, sürücü belgesiz araç kullanımı ve makas atma gibi ihlaller tespit edildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.