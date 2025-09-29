Bozüyük Emniyetinin okullar ve çevrelerindeki rutin denetimleri gece gündüz sürüyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının devamlılığını sağlamak için Bozüyük’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz okullar ve çevresindeki rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yalnızca gündüz değil gece saatlerinde de okul ve çevresinde rutin denetimler gerçekleştirerek çocuklarımızın güvenliğini ön planda tutularak, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının devamlılığını sağlamaktadır.” denildi.