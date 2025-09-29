Bozüyük Emniyetinin okullar ve çevrelerindeki rutin denetimleri gece gündüz sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bozüyük Emniyetinin okullar ve çevrelerindeki rutin denetimleri gece gündüz sürüyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden okullar ve okul çevrelerindeki rutin denetimlerini sürdürüyor.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının devamlılığını sağlamak için Bozüyük’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz okullar ve çevresindeki rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yalnızca gündüz değil gece saatlerinde de okul ve çevresinde rutin denetimler gerçekleştirerek çocuklarımızın güvenliğini ön planda tutularak, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının devamlılığını sağlamaktadır.” denildi.

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'