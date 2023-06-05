‘Bozüyük Fiziksel Etkinlikler Şenliği’ başladı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe stadyumu önündeki çim sahada düzenlenen Fiziksel Etkinlikler Şenliği’nin açılış törenine; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir ve öğrenciler katıldı. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, açılışın ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindekilerle öğrenci gruplarını ziyaret etti.

Ana sınıfı, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfların katılacağı Fiziksel Etkinlikler Şenliği’nde; öğrenciler beş gün boyunca hem spor yapacak hem de eğlenecek.