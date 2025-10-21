YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti Bozüyük ilçe yönetimi yeni dönemdeki ilk toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

İYİ Partinin Bozüyük 4. Olağan Kongresi geçtiğimiz hafta sonu yapılmış ve kongrede tek aday olan önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ayhan Uçan İlçe Başkanı seçilmişti.

Yapılan kongrenin ardından yeni Başkan Ayhan Uçan yönetimi ile ilk toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

Başkan Ayhan Uçan toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu toplantımız ülkemize ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Katılım sağlayan abilerime kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum, esenlikler diliyorum” dedi.

Diğer yandan Ayhan Uçan’ın yönetim kurulu listesinde partinin önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Osman Çetin ile önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Osman Kırtaş da yer aldı.