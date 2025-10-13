Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti Bozüyük 4. Olağan Kongresi hafta sonu yapıldı. Yapılan kongre sonrası Bozüyük’te bayrak değişimi yaşandı.

Mevcut Başkan Yusuf Çırak’ın yeniden aday olmadığı kongre divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek oy birliği ile kabul edilmesi ve siyasi konuşmaların ardından seçime geçildi.

Seçime tek aday olarak giren İYİ Parti önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ayhan Uçan partinin yeni İlçe Başkanı seçildi.

Ayhan Uçan’ın yönetiminde şu isimler yer aldı;

Hikmet Çakıroğlu, Emine Göktürk Çelik, Eylül Elibol, Hakan Uygun, Erdem Yavaş, Necati Şimşek, Osman Çetin, Kadir Uluçay, Osman Kırtaş, Mehmet Ali Bilir, Latif Karahisar, Ali Osman Bayrak, Mehmet Ali Çelik, Eyüp Kabak, Ahmet Poyraz, Mehmet Sivrikaya