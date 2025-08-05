Bozüyük Lojistik Merkezinin 2. etap ihalesi yapıldı

SERHAT KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Bozüyük Lojistik Merkezi 2. etap yapım işi ihalesi UĞURSAL + ONH iş ortaklığı tarafından 3.888.753.000 TL Sözleşme Bedeli ile yapılmak üzere ihale edildi.

İhalenin sonuçlandığını sosyal medya hesabından duyuran eski Bilecik Belediye Başkanı ve Milletvekili Selim Yağcı, “Şehrimize Bozüyük ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve tüm milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.