YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Bozüyük İlçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara karşı mücadelelerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Bozüyük ilçesinde düzledikleri operasyonda ekipler çok sayıda dolu makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonda 1 şüpheli şahsın yakalandığı duyurulurken, "Halkımızın huzuru ve güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." denildi.