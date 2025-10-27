YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen toplu sünnet düğünü ile 65 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attı.

İrem Sultan Derneği ve Sevgi Evi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen toplu sünnet düğününe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, önceki dönem Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ilçe TSO Başkanı Veli Çelik, Bilecik TSO Başkan Yardımcısı Yüksel Gökçedağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk burada yaptığı konuşmada, "Sivil toplum örgütlerimiz arasındaki güzel bir işbirliğini burada hep birlikte görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle belirtiyorum bu sayı bir ilçe için gerçekten tarihi rekor diyelim, ilçemizde şu ana kadar yapılan en büyük toplu sünnet organizasyonu. 65 çocuğumuzun sünnetini burada iki sivil toplum örgütümüzün işbirliği ile gerçekleştirmesi bizler içinde büyük bir onur ve sevinç kaynağı ve 2 sivil toplum örgütümüzün değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Destek veren sivil toplum örgütlerimize, Ticaret Odalarımıza, belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düğüne katılanlar tarafından sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilmesinin ardından çocuklar gönüllerince eğlendi.