Bozüyük’te Panayır coşkusu

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek Geleneksel Sanatevi Panayırı Bozüyüklüleri bir araya getirecek.

31 Ağustos Pazar günü 100. Yıl Çarşı Meydan’dan Sanatevi’ne kortej eşliğinde yürüyüş ile başlayacak panayırda katılımcıları birçok etkinlik bekliyor.

100. yıl Çarşı Meydanından Sanatevi önüne gelecek olan katılımcılar için burada kukla ve sihirbaz gösterileri, sergi ve konser, sirk, defile, bando ve çay partisi etkinlikleri düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesinden yapılan duyuruda 4. Geleneksel Sanatevi Panayırına tüm vatandaşlar davet edildi.