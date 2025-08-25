Bozüyük’te Panayır coşkusu

Kaynak: Haber Merkezi
Bozüyük’te Panayır coşkusu

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek Geleneksel Sanatevi Panayırı Bozüyüklüleri bir araya getirecek.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek Geleneksel Sanatevi Panayırı Bozüyüklüleri bir araya getirecek.

31 Ağustos Pazar günü 100. Yıl Çarşı Meydan’dan Sanatevi’ne kortej eşliğinde yürüyüş ile başlayacak panayırda katılımcıları birçok etkinlik bekliyor.

100. yıl Çarşı Meydanından Sanatevi önüne gelecek olan katılımcılar için burada kukla ve sihirbaz gösterileri, sergi ve konser, sirk, defile, bando ve çay partisi etkinlikleri düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesinden yapılan duyuruda 4. Geleneksel Sanatevi Panayırına tüm vatandaşlar davet edildi.

panayir.jpeg

Son Haberler
Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
Barış Alper Yılmaz geri adım attı!
Barış Alper Yılmaz geri adım attı!
Terör bitti, Şırnak’ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor!
Terör bitti, Şırnak’ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor!
Saray'da fırtınalar koparacak anket. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını bilmişlerdi. Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu
Saray'da fırtınalar koparacak anket. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını bilmişlerdi. Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu