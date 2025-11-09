YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren lokantalarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren lokantalarda hijyen denetimi gerçekleştirildi.

İşletmelerin mutfak, depo ve servis alanlarında yapılan kontrollerde; temizlik, gıda güvenliği, çalışanların hijyen kurallarına uyumu ve ruhsat denetimleri yapıldı.

Denetimler sırasında görülen eksiklik ve uygunsuzluklar ile ilgili işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.