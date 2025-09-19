Bozüyük’te Zabıtadan okul kantinlerine yönelik denetim

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde kantinlerin ruhsat durumları incelenirken; gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, kantin ve personelin genel hijyen şartları, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı gıda satışları ile ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin belirli aralıklarla süreceği öğrenildi