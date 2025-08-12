Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın Bozüyük belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın Bozüyük belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Bozüyük’ün Kasımpaşa Mahallesinde metruk bir binada yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile komşu binalara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

Öte yandan yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yaptığı açıklamada, “Ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bozüyük'ümüze geçmiş olsun.” dedi.

