Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunda Koray Avcı sahne alacak

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede 26 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerde ilçedeki Cumhuriyet Meydanında her gün bir grup ya da sanatçı konser verecek. İlçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 4 Eylülde ise kapalı pazar otoparkında Koray Avcı sahne alacak.

Etkinler kapsamında, 26 Ağustosta Metin Özkan, 27 Ağustosta Utku Mutlular ve Norian grubu, 28 Ağustosta Serkan Kıranlı, 29 Ağustosta Olcay Gülpınar, 31 Ağustosta Mat ve Fazla grupları, 1 Eylülde Yunus Emre Sert ve 2 Eylülde Cem Yegül saat 20:30’da Cumhuriyet Meydanında sahne alacak.

KORAY AVCI BOZÜYÜK’ÜN KURTULUŞUNDA SAHNEDE

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 4 Eylülde ise sevilen sanatçı Koray Avcı ilçenin kapalı pazar otoparkında Bozüyüklülerle buluşacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Kurtuluş Konserleri'ne tüm halkımız davetlidir.” dedi.

Bozüyük’te ‘Kurtuluş Günleri’ boyunca düzenlenecek konserlerin tamamının ücretsiz olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.