Bozyazı’da ’kitap mütalaası’ düzenlendi

Bozyazı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve idareciler katıldı. Bu ayki mütalaa konusu olarak Cengiz Aytmatov'un "Selvi Boylum Al Yazmalım" kitabı seçildi.

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı aynı isimli filmi de izleyen öğrenciler, kitap ve film karşılaştırması da yaptılar. Öğrenciler, filmi izledikten ve kitabı okuduktan sonra bir araya gelerek eserin ana temaları, karakterlerin psikolojik derinlikleri ve yazarın mesajı üzerine fikir alışverişinde bulundu. Tartışma sırasında öğrencilerin özgün fikirlerini ifade etmeleri ve birbirlerinden farklı bakış açıları öğrenmeleri dikkat çekti.

Etkinlik sırasında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, "Kitap mütalaaları öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, edebi eserleri daha derinlemesine anlaması ve kendini ifade etme yetkinliğini artırması açısından çok önemli. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler de etkinliğin oldukça verimli geçtiğini ve farklı bakış açıları kazandıklarını ifade etti. Okul yönetimi, kitap mütalaası etkinliklerinin düzenli olarak devam edeceğini ve bu etkinliklerle öğrencilerin okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.