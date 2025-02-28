Bozyazı’da Sivil Savunma Haftası tatbikat gerçekleştirildi

Öğrencilerin ve okul personelinin afet durumlarında bilinçlenmesini amaçlayan tatbikatta, güvenli tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat sırasında, olası bir deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılırken, yangın anında yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Ekiplerin yönlendirmesiyle öğrenciler kısa sürede güvenli alanlara tahliye edilirken, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığı gözlemlendi.

Okul yönetimi, öğrencilerin afet bilinci kazanması adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, tatbikatların belirli aralıklarla tekrarlanacağını belirtti. Sivil Savunma Haftası kapsamında yapılan tatbikat, öğrencilere afet anında doğru davranış şekillerini öğretme açısından büyük önem taşıdı.