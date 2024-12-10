BP şok istifayla sarsıldı

Bausenwein'in ayrılışı, BP'nin yenilenebilir enerji alanındaki önemli isimlerden bir diğeri olan Anja-Isabel Dotzenrath'ın Nisan ayında ayrılmasının ardından geldi. Dotzenrath, iki yılı aşkın süreyle RWE Renewables'in genel müdürlüğünü yürütmüştü. BP'deki bu değişikliklerin ardından, yine 2022'de RWE Renewables'ten BP'ye transfer olan Richard Sandford, geçici olarak offshore rüzgar enerjisi biriminin başına geçti.



Reuters'e konuşan bir BP sözcüsü, Bausenwein'in istifasının, şirketin Japonya merkezli enerji devi JERA ile ortak girişim kurma kararından sonra geldiğini belirtti. Bausenwein, 2022'nin Ağustos ayında, Danimarka merkezli yenilenebilir enerji devi Orsted'den BP'ye katılmış ve İngiliz şirketin offshore rüzgar enerjisi projelerini yönetmişti.

BP ile JERA arasındaki yeni ortaklık, iki şirketin offshore rüzgar enerjisi operasyonlarını birleştirerek, dünyanın en büyük operatörlerinden biri olmayı amaçlıyor. Murray Auchincloss'un liderliğindeki BP, bu hamleyle yenilenebilir enerjiye olan yoğunluğunu azaltmayı planlıyor. "JERA Nex bp" adı verilen bu yeni ortak girişim, mevcut faaliyetler ve geliştirilmekte olan projelerle birlikte, 13 gigawatt (GW) potansiyel üretim kapasitesine sahip olacak.

Bu ortak girişim için 2030'a kadar 5,8 milyar dolarlık bir yatırım planlandı. BP bu yatırımın 3,25 milyar dolarını, JERA ise 2,55 milyar dolarını karşılayacak. Ortak girişimdeki BP varlıklarının geliştirilmesi henüz başlamadı, ancak bu adım, enerji sektöründeki büyük oyuncuların yenilenebilir enerjiye yönelik stratejik hamlelerini ve sektördeki rekabetin artacağına dair sinyalleri ortaya koyuyor.