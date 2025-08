Brad Pitt annesini kaybetti

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt’in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Pitt’in yeğeni Sydney Pitt, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Sydney Pitt, “Sevgili büyükannem Jane Etta, seni uğurlamaya hazır değildik ama artık yeniden şarkı söyleyebileceğini, dans edip resim yapabileceğini bilmek, bu vedayı biraz daha katlanılır kılıyor” sözleriyle büyükannesini andı.

Los Angeles’ta yaşayan Jane Etta Pitt’in ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı. Brad Pitt’in doğum günü olan 18 Aralık 2024’te 61 yaşına bastığı düşünüldüğünde, annesi ondan 24 yaş büyüktü. Aileye yakın kaynaklar, Jane Etta’nın birkaç gün önce yaşamını yitirdiğini belirtti.

AİLENİN BELLEĞİNDE İZ BIRAKAN BİR KADIN

Sydney Pitt, Instagram’da yaptığı uzun paylaşımda, büyükannesinin hayatındaki yerini ve etkisini şu ifadelerle dile getirdi: “Bana resim yapmayı, güçlü olmayı, şefkatle liderlik etmeyi öğretti. İsa’ya her şeyde sevgiyle yaklaşmayı ve küçücük şeylerde bile sevinç bulmayı gösterdi. Bizi güldürmek için saçma oyunlar uydururdu. Eşitliğe, diğerlerinin önceliğine ve doğru olanı yapmaya derinden inanırdı.”

Jane Etta Pitt, Brad Pitt’in babası William Pitt ile evliydi ve 14 torun sahibiydi. Yeğeni tarafından paylaşılan karelerde, torunlarıyla geçirdiği samimi anlar dikkat çekti. Sydney, büyükannesinin anısını şu sözlerle noktaladı: “Onsuz nasıl devam edeceğimizi bilmiyorum ama her fırça darbesinde, her iyi niyette, her sinek kuşunda onun izini görüyorum. O, saf sevgiydi.”

BRAD PİTT’TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Brad Pitt, annesinin ölümüne ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Ancak ailenin en yakın üyeleri tarafından paylaşılan duygusal mesajlar, Pitt’in bu kaybı derinden yaşadığını gösteriyor. 84 yaşında hayatını kaybeden Jane Etta Pitt, sadece oğlunun başarısında değil, ailesinin ruhsal dünyasında da güçlü bir figürdü.