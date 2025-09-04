Brad Pitt yeni sarayına servet ödedi! İçinde yok yok

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Hollywood Tepeleri’nin prestijli bölgesi Outpost Estates’te aldığı ev dudak uçuklattı. 6 yatak odası, 8 banyosu, havuzu ve ev sineması bulunuyor.

Ünlü oyuncu Brad Pitt, Hollywood Hills’teki 12 milyon dolarlık yeni malikanesiyle gündem oldu. Şimdilerde Formula filmiyle gündemden düşmeyen Brad Pitt, geçtiğimiz aylarda 5,5 milyon dolarlık evi soyulmuştu.

MİLYON DOLARLIK EV

Evinin soyulmasının ardından güvenliği ön planda tutan Brad Pitt, güvenlik özellikleriyle dikkat çeken 12 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı.

Oscar ödüllü aktör, evi rock grubu The Killers'ın gitaristi Dave Keuning ve eşi iç mimar Emilie Keuning'den satın aldı.

Keuning ailesi, evi Haziran ayında yaklaşık 14 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Kayıtlara göre, çift evi 2021 yılında Joel Simkhai'den yaklaşık 9,6 milyon dolara satın almıştı.

Pitt’in yeni satın aldığı, yenilenmiş İspanyol tarzı ev, özel Outpost Estates topluluğunda yer alıyor. Evin büyüklüğü 8.385 metrekare. Altı yatak odası, sekiz banyosu ve serbest formda açık hava havuzu bulunuyor.

