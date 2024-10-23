Braga, evinde sürpriz bir yenilgi aldı

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla başladı. Braga, maçın başından itibaren topa sahip olma oranını artırdı. 7. dakikada Roger Fernandes’in uzak mesafeden çektiği şut kaleciyi zorladı, ancak Nikita Haikin başarılı bir şekilde topu kornere gönderdi. İlk yarıda Braga'nın en etkili ismi Bruma, 11. dakikada bir şut daha denedi, ancak Bodø/Glimt savunması bu atışı blokladı.

Bodø/Glimt, 53. dakikada Håkon Evjen'in golüyle öne geçti. Evjen, sağ kanattan gelişen bir atakla kaleye vurduğu şutunu alt köşeye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Braga, skoru eşitlemek için daha da hırslı bir oyun sergilemeye başladı.

Maçın İkinci Yarısı

İkinci yarıya hızlı başlayan Braga, 64. dakikada Sikou Niakaté'nin golüyle skoru 1-1’e getirdi. Niakaté, köşe atışından gelen topu iyi değerlendirerek kaleciyi mağlup etti. Bu golden sonra maçta daha fazla heyecan yaşanmaya başladı.

Bodø/Glimt, 90. dakikada Villads Nielsen'in attığı golle tekrar öne geçti. Nielsen, sağ kanattan gelen bir ortayla kaleye çok yakın bir mesafeden topu ağlara göndererek maçın skorunu belirlemiş oldu.

Maç Sonrası

Maçın bitiş düdüğünün ardından Bodø/Glimt, 2-1’lik galibiyetle önemli bir 3 puan kazandı. Bu sonuçla Braga, gruptaki rakiplerine karşı daha fazla zorluk yaşamak zorunda kalacak. Bodø/Glimt ise bu galibiyetle grup aşamasındaki iddiasını güçlendirmiş oldu.

Braga'nın teknik direktörü, takımının maçı kaybetmesinin ardından oyuncularını eleştirirken, Bodø/Glimt’in hocası ise alınan galibiyetten ötürü mutluydu.

Bodø/Glimt, Sporting Braga karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle grup aşamasında önemli bir adım atarak Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini sürdürdü. Bu maç, her iki takım için de önemli dersler içeriyor ve gelecek karşılaşmalara dair stratejilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olacak.