Braga teklifi kabul etti: Simon Banza yine bekliyor!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Braga'dan kiraladığı Simon Banza Süper Lig'de gol krallığı yarışından adından söz ettirmişti.

Bordo mavili formayla çıktığı 31 lig maçında 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen Demokrat Kongolu golcünün yeni adresi netlik kazanıyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Braga'nın transfer döneminde ismi İstanbul devleriyle de anılan Banza için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira tarafından yapılan 10 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Ancak Romano aynı zamanda 28 yaşındaki yıldız oyuncunun henüz transfere yeşil ışık yakmadığını da belirtti.