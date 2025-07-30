Braga teklifi kabul etti: Simon Banza yine bekliyor!

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Braga teklifi kabul etti: Simon Banza yine bekliyor!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damgasını vuran Demokrat Kongolu golcü Simon Banza'nın yeni adresi netlik kazanıyor.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Braga'dan kiraladığı Simon Banza Süper Lig'de gol krallığı yarışından adından söz ettirmişti.

Bordo mavili formayla çıktığı 31 lig maçında 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen Demokrat Kongolu golcünün yeni adresi netlik kazanıyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Braga'nın transfer döneminde ismi İstanbul devleriyle de anılan Banza için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira tarafından yapılan 10 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Ancak Romano aynı zamanda 28 yaşındaki yıldız oyuncunun henüz transfere yeşil ışık yakmadığını da belirtti.

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