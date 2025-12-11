UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’te Brann’a konuk oluyor.

Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00’te başlayan maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod düdük çalıyor.

BRANN-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

BRANN 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve Norveç'te zorlu mücadele başladı.

FENERBAHÇE KEREM'İN AŞIRTMA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

4' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı harika aşırtma vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI: BRANN 10 KİŞİ KALDI

18' En-Nesyri bomboş pozisyonda Brann kalesine doğru topu sürerken Helland yaptığı müdahaleyle karşılaşmanın hakemi Willy Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı.

İSMAİL UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI

32' İsmail Yüksek'in uzaklardan sert şutunda kaleci Dyngeland son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.