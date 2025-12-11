UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’te Brann’a konuk oluyor. Zorlu arşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod yönetecek.

Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00’te başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BRANN-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

FENERBAHÇE DEPLASMAN ŞANSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı lacivertliler, topladığı 8 puanla grubunda 20. sırada yer alıyor.

BRANN'DA DA BENZER TABLO

Rakip Brann da Fenerbahçe ile benzer bir performans sergiliyor. Norveç ekibi, Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puana ulaştı; 6 gol atıp sadece 3 gol yedi.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE 100. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanan oraganizasyonda Fenerbahçe 100. maçına çıkacak. Şu ana kadar çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi alan Fenerbahçe, rakip fileleri 141 kez havalandırırken kalesinde ise 101 gol gördü.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod yönetecek; yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.