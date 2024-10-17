Bravo cesur yürek Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' adlı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Peşinen söylüyorum:

Bravo başkan bravo.

22 yıllık tek parti iktidarında futbol federasyonu ilk kez yolsuzluk yapanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapacak.

Recep Tayyip Erdoğan’ın, desteği ile seçilen eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında ağır ithamlar yapan Hacıosmanoğlu özetle şunları söyledi:

"EURO 2024'te 4 milyon 681 bin Euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Şampiyona bittikten sonra hala iki üç gün lüks otellerde kalınmış ve ekstra 70 bin Euro masraf çıkmış.

Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz?

2 milyon Euro'luk bilet alınmış.

633 Bin Euro'luk loca parası ödenmiş.

Burada da 2.7 milyon Euro bilet ücreti ödenmiş UEFA'ya.

Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular.

Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları eksi 278 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var.

Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'Zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler.

Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak.

Suç duyurusunda bulunacağız.

Mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç.”

İşte 22 yıldır özlediğimiz tablo budur.

İşte anayasa ve yasalara saygı budur.

Gelelim başkan Hacıosmanoğlu’nun ortaya koyduğu diğer rezaletlere:

“Biz bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık.

Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor.

Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor.

Tazminatları 600 bin Euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon Euro.

Bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı.”

AKP eliyle kurulun çiftlik rezaleti.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen iktidar yanlısı beslemeler.

Devlet malı deniz yemeyen domuz anlayışının fiili uygulama skandalı.

Ve siyasetçilere Hacıosmanoğlu’ndan tokat gibi yanıt:

“TFF'ye bir sürü insan alınmış. Geçen bir tanesi, 'Beni buradan kimse atamaz, beni buraya şu koydu' dedi. Hemen şimdi ilişiğini kesiyoruz dedim.

Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı aradı, 'Bu birinin yakınıydı, kalsaydı iyi olurdu' dedi.

Ben sizin siyasi işlerinize karışıyor muyum? Burası federasyon dedim.

TFF'de bir çiftlik oluşmasına izin vermem.”

Verme sakın verme başkan.

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olan eski bakanlar Zafer, Muammer Güler, Egemen Bağış Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan’a gönderilmesi gündemdeydi.

Dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Yüce Divan’a gitsinler” diye milletvekillerine talimat verdi.

Ancak saray devreye girdi ve AKP oylarıyla 4 bakan Yüce Divan’da yargılanmaktan hukuken değil siyaset kurtuldu.

Bakanlığına aile şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan satan bakan Ruhsar Pekcan Erdoğan’ın affetmesi ile Yüce Divan’dan kurtuldu.

Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seninle gurur duyuyorum.

Gelelim başkanın büyük jestine.

"22 senedir Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bodrum'da 4 bin tane villa yapılacak. Dünya Kupası'na katıldığımız taktirde bu çocuklara kendi cebimden ev vereceğim"

Önceki başkan devletin cebinden babasının parası yandaşlarına peşkeş çekiyor bu başkan Hacıosmanoğlu kendi cebinden villa bağışlayacağını açıklıyor.

Yüreğine sağlık sayın Hacıosmanoğlu hep varol.

Senin gibi bir cesur yürek, 22 yıllık AKP iktidarında çıkmadı.