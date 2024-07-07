Brezilya finalde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya finalde

Brezilya Erkek Basketbol A Milli Takımı, FIBA ​​Olimpiyat Elemeleri Yarı Finali'nde Filipinler'i 71-60 yenerek 2024 Paris Kupası'na katılma şansını yakaladı .

Brazilyalı yıldız Bruno Caboclo, ülkesinin galibiyetinde15 sayı ve 11 ribaundla parlarken, Marcelinho Huertas 'ın performansı da göz doldurdu.

Brezilya maça 5-0 önde başlarken, kaburga sakatlığı nedeniyle Kai Sotto'dan yoksun olan Filipinler farkı kapatmayı başardı. Bu, Filipinler'e ihtiyaç duydukları özgüveni kazandırdı ve kısa sürede farkı sekiz sayıya (18-10) çıkarmalarına yardımcı oldu.

Filipinli yıldız Dwight Ramos ilk çeyrekte 11 sayıyla ülkesi adına en skorer oyuncu olurken, Filipin Milli Takımı ilk periyodu 22-12'lük üstünlükle tamamladı. Fakat sonraki periyotlarda maça ağırlığını koyan Brazilyalı basketçiler, Bruno Caboclo liderliğinde ipleri eline alarak mücadeleden 71-60 önde ayrılmayı bildi.

Brezilyalılar, pazar günü Riga'da oynanacak final karşılaşmasında Kamerun veya ev sahibi Letonya ile karşılaşacak.

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