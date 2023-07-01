Breadcrumbing ne demek? Breadcrumbing nedir?

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça kullanılan breadcrumbing teriminin ne demek olduğu ve hangi durumlarda kullanıldığı merak ediliyor. Peki, breadcrumbing ne demek? Breadcrumbing nedir?

Breadcrumbing ne demek? Breadcrumbing nedir?

İkili ilişkilerde kullanılan breadcrumbing terimini sosyal medyada sık duymaya başladık. İlişkilerde bir davranış biçimi için kullanılan breadcrumbing anlamı merak ediliyor. Peki, breadcrumbing ne demek? Breadcrumbing nedir?

BREADCRUMBİNG NE DEMEK?

İkili ilişkilerde uygulanan bazı davranışlar “breadcrumbing” terimini de beraberinde getirmişti. Kısaca aslında hiç ilgilenmediği bir kişiye ümit vererek onu manipüle etme durumuna denir.

Breadcrumbing adı, Hansel ve Gretel peri masalındaki gibi, daha derin bir bağlantı kurmadan birini yönlendirmek veya ilgilenmesini sağlamak için bir ekmek kırıntısı izi bırakma konseptinden gelir.

BREADCRUMBİNG NEDİR?

Breadcrumbing, çevrimiçi flört alanından kaynaklanan bir terimdir ve bir kişinin ciddi bir ilişki sürdürmekle gerçekten ilgilenmediği birine ara sıra çapkın veya dikkat çekici mesajlar gönderdiği bir iletişim davranışını ifade eder.

Sosyal medya gönderilerini ara sıra beğenebilir veya yorumlayabilir, dönem dönem emoji veya mesaj gönderebilir. Önemli bir zaman veya çaba harcamadan minimum düzeyde iletişim sürdürmek için başka yöntemler kullanabilirler.

Breadcrumbing, alıcı taraftaki kişi için duygusal olarak manipülatif ve kafa karıştırıcı olabilir, çünkü ara sıra gösterilen ilgiyi gerçek bir ilgi işareti olarak yorumlayabilirler, ancak iletişim tekrar kaybolduğunda hayal kırıklığına uğramış veya hüsrana uğramış hissedebilirler. Bu, breadcrumbing yapanın, kararlı bir ilişki geliştirme niyeti olmadan birini yedek bir seçenek olarak oltanın ucunda tutmasının veya kendi egosunu yükseltmesinin bir yolu olabilir.

Genel olarak, breadcrumbing, kırıntı yapılan kişi için duygusal sıkıntıya ve belirsizliğe yol açabileceğinden, genellikle olumsuz bir davranış olarak kabul edilir. Bu tür yanıltıcı uygulamalara girişmekten kaçınmak için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ilişkilerde açık ve dürüst iletişim kurmak önemlidir.

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