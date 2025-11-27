Temsilcimiz Samsunspor Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik'e konuk oluyor.

Karşılaşmayı Ukrayna Federasyonu'ndan Denys Shurman yönetiyor.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Muminović, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Lúðvíksson, Ómarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji

BREIDABLIK 1-1 SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM

BREIDABLIK ÖNE GEÇTİ

5' Sağ kanattan gelişen Breidablik atağında arka direkte boş kalan Ingvarsson gelen ortaya gelişine vurarak maçın ilk şutunu gole çevirdi.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

18' Samsunspor Mouandilmadji ile eşitliği yakaladı. Ancak pozisyon VAR kontrolünde ofsayt tespit edilmesiyle gol değeri kazanmadı.

SAMSUNSPOR GOLCÜSÜYLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

20' Samsunspor hızlı atağında Mouandilmadji topla buluştu. İki savunma oyuncusunu sırtına alan Mouandilmadji ceza sahasına driplingle girerek sert ve düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi. Samsunspor skora eşitliği getirdi.