Brendford'tan rekor transfer

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Freiburg'dan kiraladığı Schade'nin bonservisini aldığını duyurdu.

Brendford'tan rekor transfer

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İngiltere Premier Lig'i bu sezon orta sıralarda tamamlayan Brentford, kadro planlamasını sürüyor. Ada takımı, Kevin Schade'nin bonservisini aldı.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon avro ödeyecek.

Almanya Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Schade, geçen sezon ligi 9. sırada tamamlayan Brentford'un formasını 19 maçta terletmişti.

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