Brentford Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Ltdia Bedford'u 18 yaş altı takımının başına getirerek lig tarihindeki ilk kadın teknik direktörü olarak tarihe geçti.

Brentford Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 18 yaş altı takımının başına Lydia Bedford'u getirdi.

Premier Lig tarihindeki ilk kadın teknik direktör atamasını yapan Brentford'un futbol direktörü Phil Giles, "Kapsamlı bir işe alım süreci yürüttük. Lydia ve Jon-Paul en iyi iki adaydı. Başarılı olacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

Leicester City Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Bedford, bu sezon yardımcı teknik direktör olarak görev yaptığı Arsenal ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görerek adından söz ettirdi. (AA)

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